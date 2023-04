Derfor skal du gå i din mors klædeskab

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du gerne vil følge med i alle de nyeste trends og tendenser, men der findes andre måder end at tilkøbe sig nye ting, som gør det en anelse billigere (for ikke at sige gratis) for dig, at være up to date på modefronten – og det er her din mors klædeskab kommer ind i billedet. Hvis du har det på samme måde, som vi har det her på redaktionen, var det måske ikke din mors stil, som du så allermest op til, da du var barn – men som et gammelt ordsprog klogt beretter om, så kommer visdom med alderen.

Hvis din mor er typen, som har gemt på items fra sin ungdom, så er det på ingen måde utænkeligt, at du kan finde guld i hendes garderobe. Måske har hun nogle cool smykker fra 90'erne eller en tidløs tætsiddende biker jacket, der stadig holder i dag. Det kan også være hun har et par items fra klassiske designere, som stadig er populære i dag.

At gå på jagt i din mors garderobe kan være en sjov måde udvide din egen stil, da du kan finde ting, som du måske ellers aldrig ville have købt eller prøvet på. Så næste gang du mangler inspiration til dagens outfit, kan du prøve at svinge en tur forbi din mors klædeskab – måske endda du lærer noget nyt om din egen mor.

Én ting er dog vigtig: Husk at spørge din mor om lov, før du går på jagt i hendes klædeskab.