Derfor skal du udforske mændenes garderobe

Din fars, bedstefars, kæreste eller brors garderobe er måske ikke det første du kommer i tanke om, når du skal have modeinspiration – men det kan faktisk være et ret godt sted at søge hen. Herreklædeskabet kan nemlig være en skattekiste af stilfulde og tidløse items, som kan give dit eget outfit et løft.

Her er nogle eksempler på, hvad du bør kigge efter – husk dog lige at spørge om lov, før du går i krig.

Den klassiske polotrøje

Kig efter den klassiske polotrøje. Polotrøjen er et tidløst og alsidigt stykke tøj, der kan styles på forskellige måder. Den kan bruges til et afslappet hverdagslook sammen med et par jeans, eller den kan dresses op med en nederdel og massere af smykker. Poloen er et item, du kan bruge til at skabe et stilfuldt og klassisk udtryk, uanset hvilken generation den stammer fra. Det er blandt andet en tendens vi ser på mange store personligheder – blandt andet Emili Sindlev og Hailey Bieber.

Blazeren

En anden perle du kan finde i herreklædeskabet er blazeren. Blazeren er en klassisk jakke, der også kan løfte ethvert outfit til et mere sofistikeret niveau. Den kan bruges som et statement-piece over en simpel t-shirt og jeans eller over en smuk kjole til festlige anledninger. En blazer er et tidløst item, og den behøver ikke nødvendigvis at være ny for at være moderne.

Kasketten

Du kan i mange tilfælde også finde en kasket i herreklædeskabet. Kasketten er en accessory, der kan tilføje et cool og afslappet udtryk til dit outfit, og den må faktisk gerne være slidt at se på eller have et retro look – det er med andre ord et sort plus. Lige nu dominerer den såkaldte poor core-trend i gadebilledet, og den omfavner netop det 'slidte' udtryk.

Så næste gang du står foran din egen garderobe og føler, at du intet har at tage på, så husk at kigge i enten din fars, brors, bedstefars eller kærestes garderobe. Her kan du med garanti finde klassiske items, der kan redde en eventuel tøjkrise. Her kan redaktionen også anbefale at gå i din mors garderobe.