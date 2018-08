Derfor var Dianas forlovelsesring så kontroversiel

Kongehusets havde to problemer med ringen. For det første, at stenen som prydede den kommende dronnings finger var en safir, fremfor en diamant. For det andet, at Lady Diana havde valgt ringen fra et smykkekatalog, da det er en tradition hos det britiske kongehus at få forlovelses- og vielsesringe specialfremstillet. En ring fra et katalog, der er “frit tilgængelig” for offentligheden, blev dermed ikke betragtet som eksklusiv nok.