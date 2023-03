Design uden alder

BAGAGE – LOUIS VUITTON

Her er vitterligt tale om et stykke designhistorie. Louis Vuitton er grundlagt i 1854 i Paris, og allerede 4 år senere begyndte husets grundlægger at lave flade dragkister og kufferter i poppeltræ beklædt med vandafvisende kanvas. Det legendariske Monogram Canvas blev introduceret af hans søn i 1896 – og lige siden har kvalitetsbevidste kunder verden over kunnet købe den ikoniske kuffert i alle tænkelige former og størrelser.

COFFRET TRÉSOR 24 Louis Vuitton 29.700 kr.