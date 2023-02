Designeren: "Jeg køber sjældent det, der er trendy – men dét der holder i mange år."

Hvad er dit bedste tip til en 'ansvarlig' garderobe?

"Køb kun det du mangler – og når du endelig køber noget så invester i kvalitet og design, der holder i mange år. Tøjet skal bruges mange gange før, det kan købes med god samvittighed. Og prøv at støtte de små virksomheder – det er ofte ildsjæle, der kæmper for at vise os noget andet."

Hvor finder du inspiration/hvem inspirerer dig til din egen garderobe?

"Jeg er omringet af smarte typer. Min lillesøster er en haj til at finde fantastiske genbrugsfund – eksempelvis de perfekte jeans eller et 90’er levn fra United Colors of Benetton. Min bedste ven, Kristian Hindø-Lings, er stylist og verdensmester til at sætte nyt lys på min garderobe. Når han har været forbi mig, kan mine Easy Pants pludselig styles på en million andre måder. Og så deler jeg kontor med min veninde Nanna, som er designer bag Deima Knitwear. Hun er genial til at sammensætte farver, og jeg bruger hendes striktrøjer hver dag."