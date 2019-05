Det populære highstreetmærke, du nok ikke kender

Siger navnet Kitri dig noget? Nej, vel?

Det britiske highstreetbrand er også gået under vores radar, men nu har vi fået øjnene op for Kitris romantiske univers, som er meget populært i Storbritannien.

Kitri skaber feminine silhuetter til overkommelige priser, og hvert design bliver kun lavet i et begrænset antal – en bæredygtig tankegang, der i øvrigt sikrer, at du ikke ender med at have det samme som alle andre.

Mærket blev lanceret for blot to år siden, men har allerede opnået en loyal fansbase, hvilket blandt andet betyder, at der er venteliste til flere styles, heriblandt denne kjole med tern og denne med dyreprint.

Heldigvis er der også mange ting på Kitris webshop uden venteliste – og mærket sender til Danmark.