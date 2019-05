3. Materiale

Stof, kork, læder, plastik eller gummi? Sandalens materiale er afgørende for skoens komfort, holdbarhed og anvendelse. Skal du på festival, er det klogt at vælge et par, der tåler et regnskyl, skal du på vandretur, skal du gå efter et par, der ikke gnaver. Står den på fest, kan du blæse på komforten, eksperimentere og vælge et par, blot fordi de er flotte – men husk skiftesko.