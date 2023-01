Dette virale bælte chokerer på TikTok

Et af Diesels nye opsigtsvækkende signaturlooks indebærer deres store statement bælte – ja du læste rigtigt, det er et bælte. Bæltet, der frem for alt mest ligner et meget kort miniskirt, er nemlig gået viralt på TikTok. Bæltet har fået stor opmærksomhed, da det er mini i ordets mest bogstavligste forstand.

På Diesels egen webshop beskrives bæltet som en kombination af et bælte og en nederdel, men vi har også stylet det som en cool statement-top – se video længere nede i artiklen.