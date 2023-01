Det er ikke første gang at et velkendt brand fra 00'erne får comeback – vi har set det med alt lige fra UGG og Timberland til Fendi, og denne gang er det altså Diesel, der dominerer i modeverden.

Denimgiganten blev betragtet som et af det sejeste brands i 90'erne samt i begyndelsen af 00'erne og var især kendt for smarte, afslappede og denim-tunge designs samt stærke, ironiske og legende reklamekampagne – men noget tyder på, at de dengang ikke helt kunne følge med tidens ånd. I løbet af det sidste årti har vi ikke set meget til Diesel i gadebilledet, men det bliver der lavet om på nu.

Diesel, der er kendt for sine statement-denimstykker, er vendt tilbage til branchens diskurs i år ved at benytte sig af popkulturens tidsånd. Brandet har formået at samle streetstyle creds hos både Hadid-søstrene, Kylie jenner, Nicky Minaj og Dua Lipa – og de danske influencers har også taget det genopstået brand til sig.

Diesel er nu kendt for sin unikke stil, der kombinerer street wear med high fashion, og det har været en populær destination for dem, der ønsker at skille sig ud med deres tøjvalg. I løbet af de sidste par år har Diesel haft svært ved at holde fast i sin position i modeverdenen, men nu har de genfundet deres vej tilbage i rampelyset – og det ser ud til, at Diesel er godt positioneret til at fortsætte med at imponere i fremtiden.