Disse farvekombinationer går godt sammen

Du går aldrig helt galt i byen, hvis du trækker på de klassiske items, farver og det du kender ind og ud – men det kan til gengæld godt gå hen og blive en smule kedeligt, hvis du dag efter dag forlader hjemmet i de styles og farver, som du kender så godt og altid ser dig selv i.

Det er bare ikke altid lige nemt at begive sig ud i noget nyt, og du er ikke den eneste, der føler dig drænet af inspiration efter at have kigget ind i det samme klædeskab morgen efter morgen. Nytænkningen kan være ret krævende (specielt på en træt og tidlig morgen), og derfor kommer vi her med nogle bud på farvekombinationer, som kan være med til at vække kreativiteten. På den måde kan du bruge og mixe dine items på helt nye måder.