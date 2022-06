Hvilke farver klæder mig?

I mange år var det danske bybillede præget af særligt én tøjfarve: sort. Men dette vendte pludseligt for et par år siden , hvor vi danskere fik mere mod på farverne, i takt med at flere og flere danske designere også satsede på mere farverigt tøj – tænk blot på brands som Ganni eller Stine Goya. Den farverige tendens ses også i udlandet, hvor man ligesom herhjemme er glad for brugen af iøjnefaldende nuancer.

Derfor giver vi dig herunder et overblik over, hvilke farver der passer bedst til din hudtone, så du nemmere kan vælge til og fra i udvalget af farverige tendenser.