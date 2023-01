Disse modetendenser bliver de vigtigste i 2023

Cargo Madness

Det er safe to say, at cargo-trenden er kommet for at blive. Denne sæson er der blevet leget med cargoens signatur; lommerne. Normalt sidder der en lomme på hvert lår – men nu sidder der lommer på hver en tom centimeter. Selvom der ikke er lavet drastiske ændringer på cargoens udtryk, er de store markante lommer et friskt pust, som forhindrer os i at blive trætte af den vedholdende tendens.