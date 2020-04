I dag fylder H.M. Dronning Margrethe 80 år, og hun er en kvinde, der på alle måder fortjener en hyldest. Ikke blot som en forbilledlig regent med hjerte, integritet og vovemod, men også som et stilikon, der formår at være både sofistikeret, dramatisk og farvestrålende i sit udtryk uden at bryde med de royale påklædningskodeks.

Tag med på a trip down memory lane, når vi kigger tilbage på en række af dronningens mest mindeværdige stiløjeblikke.