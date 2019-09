Go neo-boho. Sådan lyder det fra Isabel Marant, og frynser, quiltede jakker, blonder og tweed med et tydeligt, men behersket 80’er fortegn var fortsat nøgleordene, da castet af tidens topmodeller med et velplejet, naturligt look marcherede ned ad catwalken. Farvepaletten er også naturlig, men med den Marant’ske French chic over sig, så tonerne af beige, rosa, sort, grå og brun er både sexede og veloplagte.

© Anna Stokland