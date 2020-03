Er det bare mig, eller er sommerens it-kjole uklædelig?

Jeg ved godt, at man ikke behøver at adlyde alt, hvad moden dikterer. Men er man svært modeinteresseret som jeg, føles det næsten blasfemisk ikke at spørge “hvor højt?”, når designerne sig hop.

Endnu vanskeligere bliver det ikke at lade sig påvirke, når butikker, Instagram, kollegaer og veninder alle kaster deres kærlighed på at specifikt item. Det har flere gange ført til en næsten ud af kroppen-oplevelse, hvor jeg pludseligt befinder mig i et prøverum i færd med at hive det stykke tøj, som jeg havde svoret aldrig at købe, ned over hovedet.

Men uanset, hvor meget webshops og designere presser på, så finder sommerens mest populære kjole ikke vej til min ønskeliste.