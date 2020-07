Er du vild med de sommerlige slip ins fra Hermès? Så vil disse sandaler til 300 kroner falde i din smag

De ikoniske Hermès slip in sandaler med den ikoniske H-formede rem over foden er efterhånden blevet fast inventar i gadebilledet.

Sandalerne er et af de items, som kvinder verden over år efter år ifører sig, lige så snart de første solstråler er fremme. For med sit klassiske udtryk og elegante silhuet er sandalerne et tidløst item.

Sandalernes lette, yndige og feminine look tilfører dit outfit et fint og sommerligt udtryk, som forbliver afslappet og henslængt med den flade hæl – og ikke mindst fordi sandalerne er nemme og hurtige at hoppe i.

Flere brands har sidenhen gjort det franske modehus kunsten efter med slip in sandaler, der forener et sommerligt og let udtryk.

Og mens vi drømmer om og sparer op til sandalerne fra Hermès, har vi fundet et par slip ins, der godt nok ikke har det ikoniske H, men som både er sommerlige og mere budgetvenlige.

Vores bud på et par fine sommersandaler kommer fra Mango, som har lavet et par med et eksklusivt udtryk i en brun farve, der matcher din sommerkulør på fin vis.

Sandalerne står til 299 kroner og har været udsolgt ad flere omgange, men lige nu kan de fås på Mangos hjemmeside. Så hvis du vil have fingrene i et par, skal du nok skynde dig.