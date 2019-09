Power dressing: Sådan får du stilen

“Til kollektionen var jeg inspireret til at designe nogle modige og stærke items, tilført Tommy Hilfigers typiske amerikanske DNA, for at fremtvinge en følelse af styrke og selvtillid,” siger Zendaya og fortsætter:

”Det handler om at omdefinere hvad power dressing betyder i det 21. århundrede. Jeg glæder mig til at se, hvordan fans omkring i verden fortolker de enkelte styles og skaber et look, der er unikt for dem.”