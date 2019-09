Bæredygtighed og miljø er en tendens, der ikke er til at komme udenom – og er noget, der er kommet for at blive. Også i modebranchen, hvor flere og flere brands lancerer forskellige tiltag for at sætte fokus på netop det.

Nu teamer Becksöndergaard, der er særligt kendt for sine glitrende sokker og fine tasker, op med den verdensomspændende miljøorganisation World Cleanup Day. Det sker i forbindelse med den internationale World Cleanup Day den 21. september.

Derfor inviterer brandet dig med til at samle skrald i Københavns gader. Formålet er at opfordre alle til, at vi sammen har et ansvar for passe på vores by. Deltager du, går din indsats ikke ubemærket hen – du modtager nemlig en lækker taske fra Becksöndergaard som tak for dit bidrag.