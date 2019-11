Få stilen: Sådan rammer du det perfekte outfit til sæsonens fester

RSVP yes to the party! November og december er årets ultimative festsæson. Vi har samlet de vigtigste items til et stilsikkert festlook.

Gå efter et afslappet, men cool udtryk og miks klassiske silhuetter, enkle snit og diskrete mønstre med styles, der har shine, nitter eller er i monokrome farver som sort, rust, valnød og army grøn.

Hos OBJECT finder du det helt rigtige off-duty festlook, der er en perfekt sammensætning af casual items og chikke party styles.

Brug for eksempel din nye yndlingskjole med en grov strik og tilsæt et par vidde jeans for at få en lækker lag-på-lag stil. Om den står på julefrokost eller middag med cocktails, kan du nemt fjerne et lag eller to og give outfittet et twist med en statement perletaske og chunky accessories.

Så er du klar til julens mange fester.