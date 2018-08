Genfind glæden til din garderobe

Klæd dig efter din kropstype – eller lad være

Du har helt sikkert hørt, at man skal klæde sig efter sin kropstype. Og det skal du også, hvis du altså har lyst. Men det er også lidt en gammeldags tanke, at man absolut skal klæde sig på for at se slank ud, eller for at få en timeglasform. At genfinde glæden til sin garderobe handler om at gøre det, du i virkeligheden har lyst til.

Planlæg dine outfits

Hvis du forbereder det, du vil have på, mens du har tid og ro, giver det dig mulighed for at tænke kreativt. Hvis du derimod har travlt om morgenen, er der langt større risiko for, at du rækker ud efter de samme items hver gang.

Bær smukt lingeri

Pænt undertøj kan virkelig få dig til at føle dig godt tilpas – også selvom ingen andre ved, du bærer det.

Spørg andre til råds

Og her menes der ikke de veninder, der i forvejen kan lide det samme som dig. Prøv at spørge din far, din tante eller bartenderen på din favoritbar til råds om stil. Nogle gange kan nye perspektiver få dig til at tænke helt anderledes.