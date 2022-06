Gratis hækleopskrifter

Det er fedt at hækle sine egne ting, og det er der mange gode grunde til: Du kan ende med nogle enormt flotte resultater, og det er nemt at skabe den helt rigtige 1970'er-vibe. Derudover er hækling et fantastisk redskab til at slappe af og koble hjernen fra – og det kan ligefrem være godt for ens mentale helbred.

Med hækling er det (næsten) kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du vil lave. Mangler du inspiration til dit næste hækleprojekt, har vi herunder fundet frem til de allerbedste gratis hækleopskrifter, du kan hente kvit og frit online. Listen inkluderer både gratis hækleopskrifter på sweatre, tasker og puder – og der er også tre opskrifter fra hækledesigner Rose Svane. Ønsker du at finde et begynderprojekt, er der er også noget for dig.

Er du mere til at strikke, kan du tjekke disse otte gratis strikkeopskrifter ud – eller måske de fine opskrifter på strikkede veste fra henholdsvis My Favourite Things Knitwear og Wooltimo.