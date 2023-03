Graviditetsmode når nyt niveau

Rihanna er blot en af de indflydelsesrige kvinder, som nægter at gå på kompromis med stilen, selvom hendes krop ændrer sig. Alt imens hun emmer af selvsikkerhed, er den runde mave til frit skue. Lidt tættere på hjem omfavner kvinder også kroppen under forandring. Det kom særligt til udtryk under Copenhagen Fashion Week, hvor den sædvanlige garderobe ikke blev udskiftet til fordel for ventetøj.

