Gwyneth Paltrow vandt 1 dollar i retssag, men hun shoppede tøj for over 300.000 kroner

Den amerikanske skuespiller, Gwyenth Paltrow, har ikke været til at komme udenom de seneste uger, efter hun er har siddet på anklagebænken i en retssag, som er forbundet til et sammenstød på ski for syv år siden. Retssagen varede ni dage og den endelige afgørelse faldt torsdag 30. marts, hvor sagsøgeren gik derfra med skylden – imens Gwyenth Paltrow, iført Ralph Lauren, gik fra retssalen med én dollar.

I lighed med sagen om Johnny Depp og Amber Heard blev Gwyneth Paltrow og Skikollisions-sagen ihærdigt dækket på diverse sociale medier. Særligt påklædningen, den såkaldte 'quiet luxury'-stil, har været et omdrejningspunkt. Det skyldes at skuespillerinden gang på gang er mødt op i mærker som Celine, The Row og ikke mindst head-to-toe Prada.

I den yderst bizarre retssag har Gwyneth Paltrows overskudsprægede looks været en konstant, som udelukkende har bestået af neutrale toner samt klassiske, skarpe snit.

Vi har fundet nogle af de items, som Gwyneth Paltrow bar under retssagen – og lad os bare sige det sådan her: Det er ikke ligefrem budgetvenlige items.