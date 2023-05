Her er modehuset, som serverer kropsbevidsthed på den mest moderne måde

Derudover er han netop stoppet hos Ann Demeulemeester efter seks måneder som kreativ direktør hos det belgiske avantgarde-brand. I sin korte tid hos Ann Demeulemeester nåede han at skabe én spektakulær AW23-kollektion, som skabte bevågenhed i branchen. Flere kendte personligheder er sidenhen blevet spottet i hans kreationer fra kollektionen – heriblandt den amerikanske skuespiller, Hunter Schafer, som bar en iøjenfaldende kjole på den røde løber til dette års Oscar-fest. Hunter Schafer er især blevet kendt for sin rolle som Jules i den populære dramaserie på HBO Max, Euphoria.

Kendetegnet for hans produkter er, at de ofte smyger sig op om kroppen i transparente materialer og emmer af ung frigjort sexualitet, som er for alle køn og alle kroppe. Vi er begejstrede og glæder os til at se meget mere fra den unge komet.

Ludovic de Saint Sernin har stadig en meget begrænset distribution, men her er vores bud på, hvordan du helt selv kan genskabe looket.