"En aften sad jeg med min familie på vores altan og lavede perlearmbånd. Så tænkte jeg på, hvorfor man ikke har et caféformat, hvor man kunne være kreativ og samles om noget. Min mor syntes, at det lød som en rigtig god idé, og vi sad oppe og talte om det hele natten. Vi kunne næsten ikke få os selv til at gå i seng, fordi den nye idé var så spændende," fortæller Noah Middelboe om de første tanker bag Smykbar.

Efterfølgende indkøbte Noah en masse perler og begyndte at produktudvikle og videreudvikle konceptet. I oktober sidste år åbnede Smykbar, og caféen byder i dag besøgende indenfor for at bruge et par kreative timer i godt selskab i caféens hyggelige og intime rammer, der tydeligt afspejler Noah Middelboes egen passion for at skabe personlige smykker.

"Jeg har altid elsket at lave smykker og være kreativ. Som barn lavede jeg smykker og solgte dem nede på havnen ved vores sommerhus for at tjene penge til min første telefon," siger han.