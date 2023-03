Husker du Polly Pocket? Dette modehus genskaber tøjet – bare til mennesker

Klassikeren fra din barndom er nu blevet til virkeligt tøj i menneskestørrelse. Det anerkendte spanske modehus, Loewe, har netop vist deres AW23-kollektion frem til modeugen i Paris, som trækker inspiration fra det populære Polly Pocket-legetøj fra 90'erne.

Kollektionen er designet af Loewes kreative direktør, Jonathan Anderson, der har formået at levere en illusion af enkelhed – men som er alt andet end enkelt. På catwalken var modellerne iført en blanding af fjerbeklædte items, læder og print, der efterlod publikum med spørgsmålet: Hvad er ægte, og hvad er ikke?

Det som har fået mest opmærksomhed ved kollektionen og showet var den charmerende og sjove hyldest til barndommens nostalgi, som Jonathan Anderson selv har udtalt er inspireret af Playmobil-universet – det er dog ikke helt tilfældet på sociale medier. Især på Tik Tok er tøjet gået viralt som Polly Pocket-tøj.

Om du associerer tøjet til Playmobil eller Polly Pocket så er det alt andet lige lykkedes Jonathan Anderson at inkorporere båder farver og former, der er karakteristiske for begge legetøjsuniverser på en sofistikeret og moderne måde – en klog måde at imødekomme nutidens trends samtidig med at skabe en unik forbindelse til fortiden.

Hvis din garderobe skal opgraderes med Polly Pocket-tøj, så kan du passende kombinere det med et par af de virale Astro Boy Boots, som også er inspireret fra et univers, du måske kan genkende fra din barndom.