21-årige Christian laver blomsterdekorationer, der vil blæse dig bagover

I sommer stod jeg for blomsterdekorationerne til en stor middag. Jeg havde skaffet tusindvis af danske liljekonvaller, som jeg stillede i små, klare glas overalt på bordene. De blomster, jeg arbejder med, må ikke være fløjet ind fra Kenya og være sprøjtet til døde. De skal have et organisk, naturligt udseende, og det håber jeg, at flere og flere kan nikke genkendende til. Når de er i sæson, er liljekonvallerne ikke svære at finde i naturen, og mange er måske trætte af dem, men jeg synes, at det er de færreste blomster med et så uskyldigt udseende, der har så meget at byde på.”