3 kvindelige musikere, du ikke må gå glip af på sommerens festivaler

Mekdes: “Jeg lagde en sang på Instagram i håb om at blive opdaget – og så skete det fandeme”

‘Hvis den her sang ikke er noget for jer, er jeg ikke noget for jer’. Sådan lød den kontante besked fra Christina Mekdes, da hun i sine teenageår talte kontrakt med et stort pladeselskab. I dag både skriver og producerer hun sin egen musik – en kompromisløshed, der førte til det anmelderhypede debutalbum ‘Greedy.’

Her kan du opleve hende Roskilde Festival (1. juli) og Nibe festival (2. juli).

