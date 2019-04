Hvad er dine foretrukne accessories?

“Smykker, smykker, smykker. Og sko ... og tasker. Hvis jeg ikke har mine smykker på, føler jeg, at der mangler noget. Jeg er kjolepige, så jeg har som regel også en kjole på ... og et par høje sko – jeg øver mig i at gå i høje sko til hverdag.”

Hvorfor er accessories vigtige?

“For mig er de vigtige, fordi jeg føler, at de er en del af min personlighed. Jeg lægger mange følelser og tanker i mine accessories, og jeg håber, at de i fremtiden vil gøre andre lige så glade, som jeg har været. De er som et stykke historie for mig – lige nu bærer de min historie, som så en dag skal gå videre til mine børn og fortælle deres historie.”