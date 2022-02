Du debuterede i sommer ved Copenhagen Fashion Week som ‘årets talent’ og har på få år skabt et velrenommeret mærke. Hvordan føles det?

"På en måde er det sindssygt grænseoverskridende. Det er jo fedt at sende et produkt ud og få god respons på det, men det er også vildt for mig at skulle invitere så mange mennesker med ind i designprocessen. Tidligere har jeg jo været vant til, at jeg ikke behøvede at involvere andre, for der designede jeg bare for mig selv. Men nu står jeg med et mærke, og det er alt, jeg nogensinde har drømt om, og så kan det godt være en lidt speciel følelse at sende noget ud i verden, når man ingen kontrol har over, hvordan det bliver modtaget. Det føles jo som en spejling af ens indre. Jeg prøver virkelig at sætte mig mere fri af det og sige til mig selv, at det nærmere er en spejling af mit håndværk. Selvfølgelig er jeg også sindssygt taknemmelig. Jeg har tidligere arbejdet i modebranchen og er bevidst om, at det virkelig er de få forundt at få succes. Det er svært at have forventninger, når man starter et nyt mærke, men man må jo tro på, at ens trang til at skabe er berettiget.”