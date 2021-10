Hvornår begyndte du at lave smykker?

“Det er lidt over et år siden. Jeg var på barsel og havde brug for noget at putte min kreativitet i, når der var tid til det. Jeg elsker min lille klump, men at lave det samme dag ud og dag ind har jeg aldrig været så god til. Jeg skulle lave tøj til Bettes koncert i Vega i februar sidste år og havde købt nogle sten, jeg ville sætte på. Jeg fik ikke brugt dem og endte med at lave kæder af dem i stedet. Den ene kæde tog den anden, og pludselig skrev folk til mig på Instagram for at høre, om jeg solgte mine smykker.”

Og hvad tiltrækker dig ved det håndværk?

“Skalaen. At kunne tage det med overalt. At lave små skulpturer til kroppen – det virker mere teknisk uforpligtende end at arbejde med beklædning, men samtidig er det enormt teknisk. Jeg nyder også stilheden i det.”