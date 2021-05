Hør ‘Mit bedste råd’ med Amelia Høy på Apple Podcasts.

1. Lyt til din krop. En klassiker fra min mor. Undervurdér aldrig, at din krop har brug for mad, søvn og hvile, og at du ikke kan forvente, at den vil kunne bære dig igennem livet uden.

2. Hvert sekund er en ny situation. Når bolden ikke ryger i mål, dvæler man ikke på banen og ærgrer sig resten af kampen, man er videre til en ny situation. Hvert sekund tilbyder nye muligheder, og vi er konstant i forandring og udvikling. Det er omverdenen også.

3. Sluk telefonen lidt oftere. Genopdag bøger, uforstyrret nattesøvn, lys, der ikke kommer fra en blålig skærm, nærværende samtaler, people-watching og livet, før Google vidste alt, og man selv skulle gætte sig til ting og overbevise sine omgivelser.

4. Bliv aldrig for gammel til nye venner. Når nysgerrigheden standser, kommer man ud af sync med det, som er dynamisk, der, hvor kreativiteten trives. Man er aldrig for gammel, og det er aldrig for sent at starte forfra med et forhold, job, venner eller sig selv.

5. Brug din kreativitet til at se tingene fra andre perspektiver. Ofte vil du stå ved en skillevej, hvor det umiddelbart ligner en ‘vind eller tab-situation’, men hvor alle muligheder i virkeligheden er til din fordel.

6. Man må altid gerne ændre mening.

7. Verden er ikke farlig. Den er vores hjem, og den fortjener opmærksomhed. I disse tider er det måske nemt at glemme, men når jeg kigger mig omkring, bliver jeg også mindet om, at verden er magisk, morsom, farverig og utilregnelig, og at langt de fleste vil os det bedste.

8. Det kan være, det tager ti år at komme i mål med noget, der er vigtigt. Gør det alligevel, som Stacey Abrams, politikeren og aktivisten bag, at Joe Biden blev den første demokratiske præsi- dentkandidat siden 1992, der vandt Georgia, siger. Eller sagt med John Lewis’ ord: Kampen om et retfærdigt samfund varer ikke en dag, en uge eller en måned. It’s the struggle of a lifetime.

9. Del med de andre. Del din tid, dine privilegier og dine evner med andre, der ikke har de samme forudsætninger som dig selv, og skab plads til en mere retfærdig og mangfoldig verden.

10. Det, du leder efter, leder også efter dig. Energi finder energi. Jeg tog fra USA, hvor jeg boede, til Danmark sidste år på grund af Covid-19, og derfor endte jeg med at optræde i flere danske medier, da BLM-protesterne bredte sig. Anna Malzer fra Mungo Park så et af interviewene, hun kontaktede mig, og nu har jeg debut som instruktør på en forestilling. Livets gang er et spørgsmål om mange nøje planlagte tilfældigheder.