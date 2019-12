Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har givet?

“Jeg elsker at gøre mig umage med alle mine gaver og prøver at finde og give folk gode, personlige gaver med omtanke og kærlighed. Den bedste gave, jeg har lyst til at give i år, er Højskolesangbogen. Det er en god gave, synes jeg. Jeg elsker at synge sammen med folk. Uanset hvordan det lyder, så skaber det et helt særligt fællesskab at synge sammen.”

Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har fået?

“Jeg er så utrolig glad for min smykker. Jeg kan huske præcis, hvornår jeg fik dem, hvor de kommer fra og hvem der gav mig dem. Mit dejligste smykke-minde er fra en jul, hvor min morfar gav mig et smykke, da jeg var helt lille. Lukker jeg øjnene, kan jeg huske hver eneste lille detalje.”