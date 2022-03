Anne Mette Kirk: “Et nej er ikke et nederlag”

“Omgiv dig med mennesker, som hepper på dig. Du ved det godt. Inderst inde kan du sagtens mærke, hvilke personer i dit liv, som gør dig tryg, og som du ringer til, når du står i lort til halsen. Omgiv dig med mennesker, som ikke dømmer og ikke har skjulte dagsordner. Du behøver ikke mange i din omgangskreds – du har bare brug for de rigtige, og når du finder dem, så hep endnu mere tilbage igen.”

“Ta’ aldrig imod gode råd. (Og giv dem heller ikke!) Gode råd er noget, man beder om – ikke noget, som skal smaskes ud i andres ansigter. Hvis min veninde eller søster har det svært, så spørger jeg dem altid, hvad de har brug for specifikt fra mig. Er det en skulder at græde ved? En gåtur i snestormen? Eller at få udfordret deres beslutninger? Lad det være op til personen i krise. Jeg har det derfor også en smule ambivalent med at nedskrive mine råd i dette format, så husk endelig at disse leveregler er farvet at mine samlede erfaringer og ikke nødvendigvis dine.”

“Vær noget for mange – ikke bare de nærmeste. Det er nemt efter år med isolation og lockdown at putte sit fokus på de allernærmeste familiemedlemmer og venner. Men se, om du kan hæve blikket bare en smule. Jeg siger ikke, at du skal blive bedste venner med hele dit yogahold eller invitere din cykelhandler og grønthandler til nytårsaften (selvom det egentligt lyder meget sjovt). Jeg siger bare, at vi godt må smøre glæde og komplimenter ud på hele vores dag og alle dem, vi møder.”

“Få dig en hobby. Du er ikke kun dit arbejde, din familie eller din vennekreds. Du er en hel person med masser af kvaliteter og finurligheder. Find noget i dit liv, som du udelukkende gør for dig selv. Måske du vil opdage nye sider af dig selv? Det var sådan, jeg begyndte at skrive mine bøger. Som i dag ikke længere er en hobby, men mit arbejdsliv. Så nu har jeg kastet mig over at få genopfrisket mit spanske sprog. Via en app og snart forhåbentligt på et undervisningshold. Det bliver nok ikke min levevej, men hvem ved?”

“Det er okay at være pisseulykkelig. En gang mente jeg, at livet handlede om at have så mange lykkelige øjeblikke som muligt. Men jeg har ændret den tilgang. Nu er det vigtigste for mig at leve et meningsfyldt liv. Det betyder, at jeg giver mig selv bedre plads til at være ked af det og føle sorg. Svære perioder i vores liv skal ikke bare hastes igennem. Erfaringen har vist mig, at hvis jeg tillader mig at være ulykkelig, så rejser jeg mig også op hurtigere igen. Livet stinker nogle gange, og du behøver ikke skjule det. Hverken for dig selv eller andre.”