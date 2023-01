Astrid Olsens bedste investering: "Jeg måtte rense dem inden billedet skulle tages"

Astrid Olsen arbejder til daglig som Content Creator igennem hendes profiler på Instagram og YouTube, hvor hun dagligt inspirerer mere end 140.000 mennesker med alt fra lækker mad til anderledes make-up eller hendes nye favorit-brand. Hun er særlig tilhænger af lækre støvler, baggy bukser og korte nederdele, hvorfor hendes bedste investering er et par chunky læderstøvler.

"Min bedste investering har været mine Elke Black Boots fra Miista. De har et, efter min mening, tidsløst design, er af god kvalitet og har en helt fair pris. De minder mig måske også lidt om Bratz, hvilket er ret nostalgisk for mig. De har været brugt så meget, at jeg lige måtte rense dem inden billedet skulle tages, haha."