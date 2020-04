Ayşe Dudu Tepe (aka Snithvede): “Solidaritet er et fuldtidsarbejde”

Hvad var din sidste sådan rigtige arbejdsdag?

“Hver dag er en arbejdsdag. I al fald mentalt. Arbejde kan, for tiden, ikke kun gøres op i kroner, ører og produktion. Mit arbejde består for tiden i at tage hensyn til fællesskabet, så smitten kan inddæmmes. Sætte mine egne behov og lyster til side. Solidaritet er et fuldtidsarbejde.”

Hvordan har det ændret sig siden?

“Det er mestendels mit social liv, der har ændret sig, og hvordan vi omgås hinanden. Mit reelle arbejde kan jeg stadig udføre, da det ikke kræver mere end mig selv, internettet og bogstaver.”

Hvem taler du dagligt med?

“Mig selv. Aller mest. Så er der barnet, såfremt hun gider at svare. Kæresten, venner og fremmed mennesker jeg møder på min daglige gåtur.”

Hvilket spørgsmål stiller du selv mest for tiden?

“Hvad skal jeg spise i dag.”

Hvad er den største omvæltning?

“Ikke at se mine venner. Omvendt synes jeg også, at det er fedt, at alle er solidariske og tænker på, hvad der er bedst for samfundet, ved at praktisere social distance.”