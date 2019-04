Bea og Julie Fagerholt om ligheder, forskelle og søsterskab

“Jeg kender også Julie som kreativ: Du skal ikke have for mange restriktioner eller bindes for meget. Du skal have lov til at være fri, og det kræver en forretningsmand, der har den forståelse. Mange ser bare tal, og det er ikke det, Julie er drevet af,” siger Bea.

Men H2O havde en forretningsmand, der forstod Julie, og under modeugen i januar lancerede mærket H2OFagerholt deres første kollektion, som i øvrigt er blevet til med Julies datter Bex som meddesigner og model. Salget stod Bea for. Et stykke tid inde i processen blev hun nemlig hyret af en af cheferne, ikke af Julie, til at varetage salget af H2OFagerholt på det danske marked.