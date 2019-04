Bodil Jørgensen: Vi har meget mere kærlighed at give af, end vi tror

Arbejde

Min arbejdsfilosofi ... “er altid at være nærværende og til stede. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt i mit arbejde, men burde måske være det i alles.”

Min arbejdsmoral er ... “at stå op og få det gjort. Udskydelser skal man lade være med.”

Mit drømmejob som barn var ... “at være kassedame. Jeg fik et kasseapparat i julegave, og hold nu op hvor jeg elskede det. Jeg puttede et tørklæde om vores bord og lokkede min bror til at sidde under det. Når jeg så sparkede til ham under bordet, trak han i tørklædet, så det lignede et varebånd, imens jeg slog på knapperne på kassen.”

Et godt arbejde er ... “al slags håndværk, der er godt udført. Jeg kender en mand, der reparerer mandoliner, og jeg synes, det er fantastisk at kigge på. Håndværk er så dejligt konkret, og jeg kan godt lide hele processen – og at der er et resultat.”