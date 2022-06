Brimheim: “Jeg forsøgte først at være noget, jeg ikke er”

“Jeg kan huske, at jeg blev irriteret over, at de andre i mit gymnasie-band troede så meget på projektet – på sådan en ‘selvfølgelig klarer vi det’-agtig måde – det vidste jeg, at der ikke var nogen garanti for. Vi spillede nogle små koncerter i København, og der var en forhåbning om, at der helt tilfældigt kom en stor kanon forbi og tilbød os en kontrakt og en masse penge. Det skete selvfølgelig aldrig.

Da jeg blev færdiguddannet fra Musikkonservatoriet i 2020, sendte jeg min debut-EP ud til en række pladeselskaber. Jeg fik en del afslag og var ved at opgive drømmen – min kone og jeg talte om at flytte til Californien, bo i et kollektiv og finde på noget helt andet at lave. Men ligesom jeg var i gang med at lægge andre planer, vendte pladeselskabet W.A.S. Entertainment, som jeg er signet hos i dag, tilbage: ‘Vi elsker det. Send resten – vi vil meget gerne udgive det’.”