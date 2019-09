Danske forbrugere er mere kendt for at cykle end at gå til galla, og hvis vi bruger mange penge på tøj herhjemme, stammer det gerne fra et kendt modehus – oftest med en dokumentation herom i form af et eller flere velplacerede logoer. Så hvorfor starte eget brand i Danmark med en prisklasse, der nemt matcher logoejernes, frem for at blive i London? Eller tage til Paris, haute couture-modens hjemby?

“For så tror jeg ikke, at mit brand ville se ud, som det gør. Jeg ville ikke kunne lave det, jeg gør, hvis jeg var blevet i udlandet, for København er en stor del af min filosofi og funktionelle æstetik. For ikke at gøre det hele for højtravende styler vi for eksempel altid kjolerne med flade sko og strik til vores shows. Jeg ser det som min vigtigste opgave at finde den der balance mellem dekadence og enkelhed, og den tror jeg aldrig, at jeg kunne ramme, hvis jeg boede i London eller Paris.”