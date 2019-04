At blive model var aldrig noget, tvillingerne Amalie og Cecilie Moosgaard, 19 år, så som en mulighed under deres opvækst i Ikast. Men et tilfældigt møde førte pigerne til Milano, hvor de blev booket til at gå show for Prada – en uge efter at de var startet i gymnasiet.

Hele livet er de ellers løbet fra, hvor ens de ser ud, men som modeller er det deres vigtigste trumf.

I sofaen hos modelbureaet Le Management i København sidder to langbenede nordiske piger med brunt hår og næser, der peger let opad. Deres øjne er mandelformede og meget smilende, deres bryn er buskede, og læberne er bløde. Begge har en sort blazer på, og det er svært at skelne den ene fra den anden.

“Nogle gange, når vi ser et blad med billeder af os selv, kan vi ikke engang selv se, hvem der er hvem,” siger Amalie Moosgaard, der sidder til venstre i sofaen.

“Det er rimeligt syret,” supplerer Cecilie Moosgaard, der sidder til højre. Men der er selvfølgelig forskel på de 19-årige tvillinger og modeller.

“Hvordan er det nu,” siger Cecilie og tænker et øjeblik: “Jo, jeg har et lidt større mellemrum mellem tænderne,” siger hun.