Selvom der dengang fandtes – og stadig i dag findes – et hav af podcast om kærlighed, følte Cecilie Rubini alligevel, at hendes historie manglede i mængden. Og hvad der oprindeligt var tiltænkt som et eller to afsnit, blev hurtigt til en hel sæson bestående af syv afsnit – og nu også en sæson 2.

"Min podcast går mere i dybden og er mere detaljeret, fordi historiefortælling-formatet gør, at jeg kan fortælle min historie ud i en køre, uden at jeg bliver forstyrret af andre – hvilket man jo ellers gør i en samtale. Det tilfører podcasten en sårbarhed og ærlighed,” siger Cecilie Rubini og tager en slurk af sin kaffe, da vi møder hende på Østerbro.

Selvom Cecilie Rubini havde lyst til at vise det upolerede og ærlige billede af sit kærlighedsliv, blev hun undervejs i tvivl om, hvorvidt det var for meget at dele så meget ud af sig selv. Det viste sig dog at være et godt valg: Siden hun begyndte at udgive Krøllet kærlighed, har mange læsere rakt ud til hende med deres egne historier. Og det, en slags tillidserklæring fra læserne, vækker noget i den 35-årige podcastvært: nemlig en lyst til at fortælle mere.

"I sæson 1 er der et afsnit, hvor jeg græder, fordi jeg gik så meget ind i historien. Det kom meget bag på mig, at jeg gjorde det – og at jeg faktisk udgav det. Jeg tænkte: 'Jeg må hellere tage det om, for det er også meget for folk at skulle høre på', men så endte jeg med at sende det ud alligevel. Jeg er jo et menneske, og det er okay at vise følelser,” siger Cecilie Rubini.

Som offentlig person – og tilmed en person, der tænker meget over, hvad andre tænker – finder Cecilie Rubini det også grænseoverskridende, at andre mennesker har et så intimt indblik i hendes liv. Det gør nemlig, føler hun, at alle får en holdning til, hvem hun er. Men når hun alligevel tog valget om at overskride sin grænse og dele sin historie, var det blandt andet, fordi hun lærte at sige til sig selv, at selvom det er en personlig historie, så er det jo sjældent hele sandheden, man deler online.

”Jeg føler nogle gange, at jeg kan blive stemplet som en, der er meget følsom og oversensitiv. Det er jeg nok også på nogle punkter, men ikke hele tiden. Det er ikke, fordi jeg går rundt og er ked af det konstant og bærer rundt på den her historie og fortæller den til alle. Det er jo bare en lille del af, hvem jeg er. Og så prøver jeg at vende det til noget positivt, at folk tror, at det er hele sandheden, for så er det vel, fordi de føler, at de virkelig er blevet lukket ind,” siger hun.