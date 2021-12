Hvad var udfordringen ved at omsætte parfumen No 5 til smykker?

“Uha, det er et stort spørgsmål, for No 5 er jo langt mere end ‘bare’ parfumen. Det er også alle de historier, der har samlet sig om duften i løbet af de 100 år – al den kultur, som omgiver parfumen; alle de kreationer, parfumen har inspireret kunstnere, filmskabere, skuespillerinder og celebrities til gennem tiden; alle de events, som er blevet afholdt i forbindelse med de forskellige No 5-lanceringer. Parfumen er dermed også en del af verdens kulturelle kollektive bevidsthed. Alle har deres egne minder om No 5 – uanset om de har båret parfumen selv, eller husker hvordan den har duftet på andre.

Jeg husker de annoncer, der blev lavet for No 5 dengang, jeg var teenager. På den måde har vi alle vores eget billede af parfumen, og derfor var mit arbejde på denne kollektion også meget anderledes i sit udgangspunkt. For at fejre parfumens første århundrede har vi tilføjet smykker til duften. Smykkerne er naturligvis præget af flakonens look, af de blomster, der indgår i duften som ingredienser, og selvfølgelig tallet fem. Det har været en udfordring for os i designfasen, men så sandelig også for guldsmedene, der har udført smykkerne,” siger Patrice Leguéreau.