Charlotte Gainsbourg: “Vi har meget skyldfølelse i familien”

Med Rest er det anderledes. Af to grunde. For det første har Charlotte Gainsbourg denne gang selv skrevet teksterne, og for det andet har hun skrevet dem overvejende på fransk. Selvom hun denne aften i Vega også demonstrerer et formfuldendt engelsk, er fransk i højere grad Charlotte Gainsbourgs modersmål. “I min barndom talte vi kun fransk derhjemme i Paris. Når vi besøgte min mors familie i England, talte vi ganske vist engelsk, men jeg havde vist en meget tyk fransk accent dengang. Indtil min far begyndte at samarbejde med amerikanske musikere i 80’erne, talte han meget dårligt engelsk, og min mor, Kate og jeg kunne bruge engelsk som et kodesprog, han ikke forstod,” fortæller hun.

Hun foretrækker også at lave interviewet på fransk, da det ligger tættere på følelserne end engelsk, siger hun. Men det er også derfor, at det nye album har været så grænseoverskridende at lave. På fransk kommer teksterne nemlig endnu tættere på den ellers ret private person Charlotte Gainsbourg.