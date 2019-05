Clara og Jakob flyttede fra København til Bornholm for at udleve deres drøm

Clara: “Jakob havde i et stykke tid leget med tanken om, at vi skulle åbne et sted. En kro,

restaurant, café eller et pensionat. Selvom det er ham, der har læst risikomanagement, er det helt klart mig, der er mest nervøs for at tage risici, så jeg var ret tilbageholden over for at skulle

investere i sådan noget. På vores rejse boede vi primært på homestays, og der begyndte jeg også at blive lun på tanken om et pensionat og at arbejde med at skabe gode ferierammer for

andre. Jeg var også ved at gå lidt død i København, som jeg er født og opvokset i, og jeg skulle

ikke være landskabsarkitekt, så da Jakob sagde, at vi nok skulle flytte rigtigt langt væk for at få råd, var jeg klar.”