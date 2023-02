Clara Rosager: "Jeg føler mig stadig enormt ung. Og jeg elsker at være det."

Test af Marie Wiuff Kruse

En af de ting, der fyldte meget på min fødselsdag, da jeg blev 26 i november, var tanken om, at nu er jeg tættere på 30 end på 20. Ikke fordi jeg føler mig gammel, men fordi jeg i lang tid har identificeret mig med at være i 20’erne, og fordi det er den periode i mit liv, hvor der er sket flest ting, især karrieremæssigt. Samtidig har rigtigt mange af mine veninder fået børn, hvilket godt kan give mig følelsen af at være lidt en outsider; den, der gør noget andet end flokken, fordi jeg på ingen måde er det sted i mit liv lige nu. Jeg rejser meget, både med mit arbejde og privat, og jeg er enormt fokuseret på min karriere, som jeg elsker mere end nogensinde før, og på den måde er det specielt at leve i et samfund, hvor der er en eller anden form for forventning til, at du stifter familie, når du når min alder. Eller i hvert fald begynder at tænke på det. Det skaber en form for reality-tjek, at mine venner og jeg har vores dybe venskab, men samtidig står i hvert vores hjørne. Der er ikke noget pres fra mine forældre, men jeg kan huske, at min mor på et tidspunkt nævnte muligheden for, at jeg fik frosset nogle æg ned, imens jeg stadig er ung. Og jeg har da overvejet, om jeg måske bare skulle gøre det. Fordi jeg så ikke behøver at tænke på det, før jeg bliver klar en dag.