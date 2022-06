Coco O.: "Jeg følte ikke, at det, jeg selv kunne, var godt nok"

“Quadron startede i en kælder på Nørrebro og endte med at blive signet hos et stort pladeselskab i USA. Jeg tror, at jeg følte mig en lille smule fortabt i industrien. Der var en ‘mere vil have mere’-mentalitet, hvor man konstant arbejdede på at lave noget musik, som kunne blive kommercielt succesfuldt. Det, synes jeg, er et meget ensporet succesparameter, og jeg begyndte at reflektere over, at det ikke var sådan, jeg havde lyst til at arbejde. Jeg vil gerne have, at min musik kommer fra et mere følsomt sted og er skrevet med et andet fokus, end at det skal indkassere en masse penge.

Noget af det, jeg er mest stolt af i min karriere, er, at jeg har bevaret min integritet hele vejen igennem. Jeg var nået til et sted i min karriere, som mange kun kan drømme om. Men jeg valgte at tænke kapitalismen ud af det og være tro mod det, jeg føler er rigtigt for mig, hvilket – når jeg ser på det i dag – var det helt rigtige. Det kunne godt være, at jeg kunne have arbejdet rigtigt hårdt og tjent en masse penge – men så ved jeg også, at jeg nok på sigt ville nå til et punkt, hvor jeg ville brænde ud.”