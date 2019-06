Faktisk tyder det på, at det er en ret god evne at kunne blære sig. For hvis du sætter ord på dine kompetencer og forklarer, hvad du kan, bliver næste skridt i dit arbejdsliv lettere. Men hvorfor er det så svært at tale positivt om os selv i en jobmæssig situation? Hvordan bliver vi bedre til? Og kan de sociale medier hjælpe os på vej?

For at blive klogere på det har vi i det nyeste afsnit af Costume Podcast, der i denne omgang er sponsoreret af fagforeningen HK, samlet et panel af tre seje kvinder med hver deres tilgang til og viden om karriere.

