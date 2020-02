Dansk koncept er designertaskernes svar på Netflix

Simone, Public Relations:

“Den blå Chanel-taske er min første (af mange, forhåbentligt), som jeg købte i sommeren 2019. Hvad der gjorde den til noget særligt for mig var farven, det sølv hardware og materialet. Jeg er aldrig bange for at bruge denne taske, netop fordi nylon er sådan et praktisk materiale. Hele sommeren hang den over min arm, både til hverdag og festlige lejligheder.

Jeg har i noget tid sukket efter et collector’s item, mere specifikt Louis Vuitton Limited Edition Cerise Speedy 25, da jeg så den første gang på Emili Sindlev. Da tasken er virkelig svær at opstøve, var det endnu vildere en oplevelse for mig, da vores indkøber skaffede den til mig.”