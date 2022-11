Danske Clara Rosager i ny Netflix-serie

Hvordan har det været at være med i 1899?

Jeg har aldrig oplevet så stort et set, teknologi og scenografi før. Det var helt fantastisk og meget livagtigt, når hele universet var lige foran dig. Det gjorde det meget nemmere at spille og leve sig ind i det og universet.

Hvad var din vildeste oplevelse under optagelserne?

Det vildeste ved at skyde 1899, var klart 'The Volume Stage', som primært var der, vi filmede det meste af tiden.

Hvordan er det at arbejde for et så stort produktionsselskab, som Netflix er?

Det er fedt at være en del af sådan en stor produktion. Det gør mulighederne for produktionen meget større, og der er mere kreativ frihed for alle, hvilket er enormt rart og en mere befriende arbejdsplads at være på.

Har du måtte give afkald på noget, for at komme dertil, hvor du er i dag?

Jeg ved ikke, om jeg har måtte give afkald på noget helt bogstaveligt talt, men jeg har oplevet forskellige relationer i mit liv, hvor det til tider har været udfordrende, at havde det job, som jeg har. Jeg misser engang imellem nogen ting, når jeg for eksempel er på produktioner i udlandet. Der er mange fødselsdage, jeg har misset, inklusive mine egne, som jeg engang imellem har måtte fejre på et hotelværelse. Jeg oplever dog, at de fleste i mit liv respekterer og forstår mit arbejde, og jeg får en masse kærlighed og støtte fra venner og familie. Og så kan FaceTime-opkald gøre store underværker, når savnet er stort.